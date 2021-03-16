Для жителей Кольцово построят две новые котельные (ВИДЕО)

В микрорайоне Кольцово для жителей частного сектора построят новые блочно-модульные котельные. Сейчас тепло в дома на улицах Аграрной и Петропавловской подается от угольных котельных – они уже устарели, плохо влияют на экологическую обстановку и требуют значительных ресурсов на обслуживание. ПАО «Т Плюс» на строительство газовых котельных выделило 18 миллионов рублей.

Новые котельные для частного сектора

«На угольной котельной применяется ручной труд, там находится 10 человек, это кочегары. Сейчас взамен этой угольной котельной мы строим блочную котельную мощностью 0,8 мегаватта, там стоят четыре котла. При этом работать она будет на газе. Она подразумевает резервное топливо, это сжиженный газ, под него стоит испаритель, по договору топливо будет подвозиться в случае отсутствия газа на котельной», – объяснил технический директор производственной площадки «Локальные котельные города Екатеринбурга» Сергей Калач необходимость замены котельной на улице Аграрной. От нее тепло будет поступать в 24 дома. Такая же котельная строится на улице Петропавловской.

По словам исполнительного директора подрядчика Сергея Аникина, для строительства блочно-модульных котельных используются отечественные котлы, их делают в Екатеринбурге. Эти котельные будут работать без обслуживающего персонала, за всем будет следить автоматика. Здесь поставят контрольно-измерительные приборы, которые будут отслеживать ситуацию и передавать данные на пульт производственной площадки «Локальные котельные». Новые котельные могут подстраиваться под температурный график. В угольных кочегары сами прикидывают, насколько холодно на улице и сколько топлива стоит закинуть в печь. А в этих котельных за всем следит точное оборудование, автоматика при потеплении будет давать команду на снижение подачи тепла, а значит, людям не придется переплачивать. Тепло от них будут подавать в дома уже в следующем отопительном сезоне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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