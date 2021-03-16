Горнолыжки Среднего Урала пострадали от морозов больше, чем от пандемии

На Среднем Урале горнолыжный сезон 2020/2021 подходит к завершению. Для многих он стал непростым. В беседе с корреспондентом «Нового Дня» менеджеры горнолыжных комплексов сетовали на падение посещаемости в связи с неблагоприятными погодными условиями и в меньшей степени – на ограничения, связанные с пандемией. Нашлись и те, кого эти проблемы не коснулись.

В частности на «Горе Белой» и «Горе Ежовой» отметили, что трафик любителей покататься на лыжах и сноуборде не упал. Цены на прокат не менялись, а трассы работали в штатном режиме. Добавились только меры безопасности из-за Covid-19. Закрытие сезона на «Белой» планируют в конце апреля, на «Ежовой» чуть раньше – в середине.

На ГЛК «Уктус» также не почувствовали серьезных проблем из-за коронавируса. Коррективы внесла погода: при -25 ºC подъемники были закрыты, но все остальные сервисы и услуги, кроме горнолыжных, продолжали работать.

Менее позитивно высказались менеджеры с «Гора Волчиха», «Гора Лиственная» и «Гора Воронина». Турпоток на эти горнолыжные комплексы заметно снизился по сравнению с сезоном 2019/2020. Все отмечают, что работать мешала непогода. Перепады температур от -1 до -35 ºC затруднял запуск оборудования и отпугивал посетителей. Пандемия коронавируса также вынуждала принимать меры: на всех ГЛК действует масочный режим, а на «Лиственной» и вовсе установили отдельную уличную кассу. По оценкам сотрудника комплекса «Лиственная», ей воспользовалось порядка 10 процентов от всех посетителей.

Как рассказали «Новому Дню» представители наиболее дальних от Екатеринбурга ГЛК, завершение сезона напрямую зависит от погоды: «Если наступят весенние оттепели и пойдут дожди – горнолыжные трассы станут непригодными для использования, а гости из-за сложной логистики и распутицы не смогут добраться до лыжных комплексов».

Предварительно «Гора Воронина» планирует закрывать сезон в середине марта. А «Лиственная» и «Волчиха» будут принимать лыжников и сноубордистов до начала и середины апреля соответственно.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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