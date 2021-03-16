Шансонье Новиков подарил Куйвашеву на юбилей рубанок (ФОТО)

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев отмечает юбилей – 50 лет.

Пока самым оригинальным подарком отметился его сосед, шансонье Александр Новиков, о чем не преминул сообщить в соцсети: «Памятуя, какой стол он выстрогал собственными руками, и о том, что на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи» этот стол был продан за 500 000 евро, подарил сегодня ему именной рубанок. В отряде краснодеревщиков России прибыло! С юбилеем, Евгений Владимирович! Жду и для себя чего-нибудь из мебелишки».

Свердловские единороссы разместили на своем сайте официальное поздравление, воспевающее «управленческий талант, энергию и опыт» губернатора.

«Областная газета» в своем поздравлении сообщила, что «свой юбилей он встречает в статусе одного из главных аксакалов российского губернаторского корпуса». Напомним, в своей должности губернатор находится девятый год.

На странице в инстаграме Куйвашев сегодня никаких записей не оставлял, а накануне юбилея напомнил, что просит всех, кто хочет сделать ему подарок, перевести средства в благотворительный фонд на лечение детей. Среди комментаторов мнения, как обычно, разделились. Кто-то желал губернатору удачи и здоровья, а кто-то возмущался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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