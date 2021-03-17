Уральцев предупредили о падении ступени ракеты-носителя «Союз-2-1»

Жителей Североуральского района и туристов предупредили, что в ближайшие дни в окрестностях возможно падение ступени ракеты-носителя «Союз-2-1».

На официальном портале мэрии города сообщается, что в субботу, 20 марта, в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур запустят космический аппарат CAS500-1 с ракетой носителем PH «Союз-2-la». Отделившаяся ступень может упасть в радиусе 100 км к западу от поселка Баяновка Североуральского городского округа. В зоне риска также плато Кваркуша Пермского края и часть Карпинского района.

Администрация Североуральска просит граждан с 9:00 19 марта по 24 марта не посещать горы Кумба, Золотой камень, Брусковой и плато Кваркуша.

Североуральск, Елена Владимирова

Североуральск. Другие новости 17.03.21

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