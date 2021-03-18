Центр Екатеринбурга топит из-за аварии на Водоканале

Сегодня утром затопило улицу 8 Марта в районе ТЦ «Гринвич». По словам очевидцев, вода выливается из колодца на тротуар и проезжую часть. Автомобилисты переживают, что коммунальное ЧП может обернуться ростом мелких ДТП – ближе к вечеру температура опустится ниже нуля.

В пресс-службе МУП «Водоканал» «Новому Дню» рассказали, что обнаружили утечку по системам мониторинга, датчики установлены на улицах Фурманова и Московская. На место, где вода выходит на поверхность, отправили аварийную бригаду. Будут ли какие-то отключения воды в этом квартале, станет ясно после осмотра места специалистами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

Первому коронавирусному указу Куйвашева исполнился год. / В Среднеуральский монастырь снова приехала полиция: у всех проверяют документы. / Политконсультант Александр Пирогов вернулся в мэрию Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»