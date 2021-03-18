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Четверг, 18 марта 2021, 11:11 мск

Новости Екатеринбург

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Счетная палата Екатеринбурга обнаружила МУПы, зарабатывающие на сдаче городской недвижимости

Счетная палата Екатеринбурга нашла муниципальные предприятия, которые получают 90% доходов от сдачи имущества в аренду, но средства при этом не идут в городской бюджет. Всего в 2020 году контрольно-ревизионный орган проверил 2,7 миллиарда рублей в бухгалтерии 12 МУПов, в итоге были выявлены нарушения на общую сумму 295,7 миллиона рублей. В результате бездействия муниципальных предприятий бюджет Екатеринбурга недополучил налоги в размере 15,4 млн рублей.

Такие данные привел сегодня на заседании бюджетной комиссии городской думы председатель счетной палаты Андрей Парунин. По его словам, проверенные предприятия сдавали имущество в аренду сторонним организациям для извлечения собственной выгоды. Например, МУП «Фортуна», которое по документам занимается бытовым обслуживанием населения, по прямому назначению использует только 0,5% собственных площадей (это 50 квадратных метров из имеющихся 10 тысяч), остальные нежилые помещения сдаются в наем. Аналогичная ситуация в МУП «Общепит», которое использует только 1,3% собственных помещений, остальные занимают арендаторы. В счетной палате подчеркнули, что оба муниципальных предприятия по факту занимаются коммерческой деятельностью, хотя их обязанности – решать социальные задачи.

Помимо этого аудиторы выявили неэффективное использование бюджетных средств на сумму 14,9 миллиона рублей, нецелевое использование бюджета в размере 1,67 миллиона рублей (из них 1,4 миллиона пошли на оплату фактически не исполненных работ по ремонту тротуаров), нарушения в муниципальных закупках на 84,8 миллиона рублей, недостатки бухгалтерского учета на 182,5 миллиона рублей.

В целом за 2020 год счетная палата Екатеринбурга проверила 6,2 миллиарда бюджетных рублей и обнаружила нарушения на общую сумму 580,9 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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