«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Тамчы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет туристические направления в условиях пандемии коронавируса. С 21 марта из Екатеринбурга будут летать самолеты на киргизский курорт Тамчы. Небольшое поселение расположено на пляжном побережье озера Иссык-Куль. Сезонное авиасообщение открывается по предварительной договоренности с Генконсульством Кыргызстана.

«Рейс U6-8499/8500 Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям с 21 по 28 марта, далее с 3 апреля – по субботам. Также с началом летней навигации планируются рейсы в Тамчы и из других городов России: Минеральных Вод, Уфы, Самары и Ростова-на-Дону», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Тамчы – это третье направление, которое будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» в Киргизию. На данный момент в расписании уже есть рейсы в города Бишкек и Ош. Пассажиром перед полетом рекомендуется ознакомиться с правилами въезда в страну и подготовить справку с отрицательным результатом теста на Covid-19. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд в РФ – подробную информацию можно найти на сайте МИД РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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