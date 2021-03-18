За сутки на Среднем Урале от Covid-19 скончались 17 человек

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 17 случаев смерти больных Covid-19, общее число погибших – 2 584 человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 276 больных оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимации, в том числе 108 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 840 человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев заболевания. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+49), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

За сутки из больниц региона выписано 177 человек, всего – 73 828.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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