В Свердловской области ожидается похолодание и снегопады

Уральские метеорологи прогнозируют похолодание на выходных в Свердловской области.

В субботу, 20 марта, на территорию региона придет циклон, поднимающийся сейчас на север от Каспийского моря. Он принесет с собой снегопады и гололед, особенно в южных районах Среднего Урала. На севере области при этом будет преобладать минусовая температура, на юге возможна оттепель. В воскресенье снегопады ослабеют, но повсеместно на Урале станет немного холоднее. В Екатеринбурге прогнозируется -3…-4 градуса днем и морозы до -8 ночью.

«Преобладающими в атмосфере Уральского региона на следующей неделе ожидаются северо-западные воздушные течения, приносящие влажный и относительно холодный воздух Баренцева моря. Значительного нарастания тепла не предполагается, вероятны лишь слабые дневные оттепели при периодическом выпадении мокрого снега. Температура воздуха 22-26 марта ожидается ночью -4…9, днем +3…2 °C, что соответствует климатической норме данного периода», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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