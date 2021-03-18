В Асбесте – новый скандал: спикер хочет купить для думы две машины, депутаты – против

Новый скандал разгорается в городской думе Асбеста. Председатель думы, избранный от «Справедливой России» депутат Сергей Ларионов, хочет купить для нужд муниципального органа два белых седана не старше 2019 года выпуска общей стоимостью 2 млн 229 тысяч рублей (документация размещена на портале госзакупок), а среди депутатов уже есть недовольные.

Против покупки выступил единоросс Дмитрий Александрин, написавший об этом целую колонку на своей странице в «Одноклассниках». По его мнению, местной думе автомобили не нужны. Он указывает, что дума собирается всего раз в месяц, еще раз в месяц собираются комиссии. С учетом приема граждан у депутатов набегает не больше пяти-шести рабочих дней в месяц, и даже в ежедневном присутствии спикера в здании думы потребности нет – у муниципалов не так уж много полномочий.

«Фактически единственным реально значимым полномочием является работа над бюджетом, который мы принимаем один раз в год и иногда вносим в него изменения. Все остальное – общественная деятельность, которой мы занимаемся вне зависимости от наличия депутатских мандатов (а кто-то не занимается вообще). Поэтому даже та старая «Волга», которая сейчас стоит на балансе думы, депутатами раньше не использовалась – кроме случаев, когда предыдущий спикер позволял коммунистам ездить на ней по области и, вроде как, даже в другие регионы для организации провокаций против асбестовских предприятий», – написал депутат и предложил Ларионову добровольно отказаться от закупки автомобилей.

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 18.03.21

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