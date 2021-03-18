В УрГЮУ установили тепловизоры с распознаванием лиц и контролем масочного режима (ФОТО)

В Уральском государственном юридическом университете на входах установили тепловизоры с функцией распознавания лиц. Причем если кто-то пытается пройти без маски, система не пускает и просит ее надеть.

«В университете поставили тепловизор в привязке с турникетами. Не прошел проверку – не откроется. Это какая-то крутая штука, которая распознает лица, меряет температуру, при отсутствии маски требует ее надеть, а в маске лицо распознает настолько, что сравнивает ее с базой фоток (нас еще на первом курсе фотографировали, когда пропуска выдавали). В последнем, впрочем, не уверен – но с первого раза меня не пустила, мол, «идентификация не прошла». Правда, она в тот момент и температуру не успела замерить, может, из-за этого. Кстати про температуру – кажется, этот крутой тепловизор замеряет больше температуру одежды, мне 31 градус показал», – рассказал «Новому Дню» студент вуза. По его словам, тепловизоры с распознаванием лиц установлены на двух турникетах у центрального входа в главный корпус, на Комсомольской, 21. Такие же установлены в соседнем здании, на Комсомольской, 23, что происходит в других корпусах, он не знает.

В приемной ректора на вопросы корреспондента о том, как работает оборудование и насколько его установка была необходимой, ответить не смогли, попросив направить запрос. Однако нам удалось найти информацию о закупке подобного рода устройств. Еще в конце прошлого года УрГЮУ объявлял конкурс на поставку 11 терминалов измерения температуры, конкурс отменили из-за проблем с подрядчиком, затем объявили вновь. Приборы, согласно техзаданию, должны работать с существующей системой контроля доступа и при обнаружении температуры выше 37 градусов блокировать вход, сообщать об этом звуком и графически. Такое же предупреждение должно выдаваться, если на пытающемся попасть в университет нет маски, но в устройстве должна быть функция отключения масочного режима. Стоимость оборудования – 2,7 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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