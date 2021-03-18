В России появится День памяти жертв коронавируса

Италия стала первой страной, утвердившей траурную дату на 18 марта 2021 года. Год назад именно в этот день военные Бергамо впервые использовали военную технику для транспортировки тел умерших от Covid-19.

По словам депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, парламентарии также обсуждают возможность утвердить День памяти в России.

«Такая дата в память о тех, кто погиб, обязательно должна быть – это моя позиция. Насколько мне известно, планируется утвердить такую дату после того как мы будем понимать, что пандемия окончательно побеждена. Когда будут сняты ограничения, которые вызваны коронавирусом, и болезнь отступит, было бы логично почтить память погибших. Это правильное решение. Многие люди пострадали».

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

Екатеринбургские военные начнут тренировки парада Победы в апреле. / В УрГЮУ установили тепловизоры с распознаванием лиц и контролем масочного режима (ФОТО). / В Свердловской области начнут готовить TikTok-отряды «тимуровцев». Интервью уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»