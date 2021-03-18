На ремонт федеральных трасс Свердловской области выделили более 10 миллиардов рублей

Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко заявил, что в Свердловской области и ряде регионов УрФО в 2021 году продолжат работы на крупных объектах дорожной сети.

«В Свердловской области мы планируем ввести в эксплуатацию участки дорог на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень и на Р-242 Пермь – Екатеринбург. В частности на Р-351 завершатся ремонты на участках 123-148 км, 180-220 км, 220-240 км. В целом будет обновлено более 30 километров дороги. На Р-242 капремонт запланирован на участке 260-276 км. Введено в эксплуатацию будет около 15 километров дорожного полотна. Финансирование на 2021 год на строительство, реконструкцию, капремонт и содержание составляет 10 млрд 105 млн 597 тыс. рублей».

Отметим, что Свердловская область получила самую большую сумму из регионов УрФО на дорожные нужды, она в два раза больше, чем в 2020 году (около 5 млрд). Тюменской области выделили 9 млрд 204 млн 916 тыс. рублей, ХМАО – 1 млрд 363 млн 420 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году запланирована разработка документации для реконструкции и капремонта участков дороги на Р-351 Екатеринбург – Тюмень 35-104 км (обход Белоярского), 104-123 км (обход Богдановича), 168-180 км, 261-588 км, 289-750 км, а также капитальный ремонт участков 123-148 км, 180-220 км, 220-240 км.

Трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург ждут ремонты на участках дороги с 187 по 232 км и с 250 по 276 км.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

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