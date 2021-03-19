В химчистках Екатеринбурга начался сезон грязи

С наступлением весенней распутицы в химчистках Екатеринбурга начался наплыв клиентов. Люди приносят не только верхнюю одежду, но и, например, джинсы, испорченные уличной грязью и солью, которой посыпают тротуары. Также весной часто сдают на чистку обувь, рассказали «Новому Дню» в одном из городских салонов.

Сотрудники химчисток отмечают, что раньше было больше работы именно в весенний и осенний сезоны, когда из-за погодных условий на улицах Екатеринбурга много грязи. Но в последнее время эта тенденция изменилась, и теперь испачканную верхнюю одежду принимают круглогодично.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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