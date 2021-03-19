Водитель с признаками опьянения сбил 3-летнего ребенка на велосипеде, девочка в больнице (ФОТО)

В поселке Полдневая водитель на «Дэу Нексии» сбил 3-летнего ребенка на велосипеде и скрылся с места ДТП. Девочка с множественными ушибами, гематомами и черепно-мозговой травмой доставлена в больницу Екатеринбурга. Полицейские разыскали водителя, у которого обнаружились признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался. Мужчину ждет суд.

Авария произошла накануне в поселке Полдневая в Полевском городском округе. Мать ребенка рассказала сотрудникам Госавтоинспекции, что она везла дочку на детском трехколесном велосипеде по левой стороне дороги. Затем стала переходить улицу, чтобы пройти домой. Перед переходом она посмотрела по сторонам, машин не было. И уже на середине дороги женщина заметила приближающуюся «Нексию». Она постаралась скорее перебежать дорогу, но не успела. Водитель въехал в велосипед, на котором сидела девочка, после чего скрылся с места ДТП.

«Трехлетняя девочка госпитализирована в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами и ушибами. Женщина не пострадала», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водителя объявили в розыск и нашли в тот же день. Это оказался 49-летний местный житель, который ранее не привлекался в ответственности за нарушения ПДД. У мужчины были характерные признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался.

«В отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП, в ближайшее время ео ждет суд, – сообщили в ГИБДД. – Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, такую же ответственность понесет водитель и при отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а при повторном управлении – уголовную ответственность».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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