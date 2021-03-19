УФАС выявило нарушение в закупке на областной станции переливания крови

По словам представителя Свердловского УФАС России, на областной станции переливания крови выявлены нарушения при закупке полимерных многослойных ковриков с начальной ценой контракта 910 700 рублей.

«Закупая медицинское изделие, учреждение установило в требованиях ко второй части заявки возможность (вариативность) предоставления участником регистрационного удостоверения на такое изделие», – поясняют антимонопольщики. Поскольку коврики числятся именно медицинскими изделиями, регистрационное удостоверение на них должно быть обязательно, а его у станции не оказалось – на что и указало областное управление ФАС.

«Свердловским УФАС России выдано предписание областной станции об отмене всех составленных протоколов, внесении в документацию изменений, устраняющих выявленные нарушения, продлении срока приема заявок и завершении процедуры закупки.

Не согласившись с вынесенными актами, областная станция переливания крови обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, который подтвердил установление в документации вариативности предоставления регистрационного удостоверения, что недопустимо, в связи с чем решение Свердловского УФАС России признано обоснованным, а предписание – законным», – говорится в сообщении УФАС.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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