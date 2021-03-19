Ветеранам ВОВ предоставят бесплатные авиабилеты в преддверии Дня Победы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перед Днем Победы предоставит бесплатные авиабилеты ветеранам Великой Отечественной войны. Получить их можно с 1 апреля, полет должен состояться с 3 по 12 мая.

«Эта акция проводится ежегодно, за исключением прошлого «карантинного» года, и уже стала доброй традицией, поводом еще раз выразить благодарность и признательность всем, кто защищал Родину от фашистских захватчиков. Мы рады подарить ветеранам войны возможность повидать своих боевых товарищей, близких друзей и родственников», – отметил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Билеты со скидкой 100% могут выписать участники и инвалиды ВОВ, один сопровождающий ветерана получит билет со скидкой 90%. Оформят документы сотрудники в авиакассах при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус участника или инвалида ВОВ 1941-1945 гг. Полет внутри России можно осуществить в период с 3 по 12 мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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