От коронавируса за сутки умерло 15 свердловчан

В последнюю неделю в Свердловской области увеличилось количество регистрируемых смертей от коронавируса. Сегодня скончались 15 человек, накануне – 17. Общее количество летальных случаев достигло 2 599.

Напомним, неделей ранее в Свердловской области в день фиксировали 9-12 случаев смертей от Covid-19, сейчас смертность немного возросла. При этом количество вновь выявленных случаев почти не меняется. Так, за последние сутки диагноз подтвержден у 152 человек, из них 40 – из Екатеринбурга, остальные – из городов области. Количество тяжелых больных тоже остается стабильным.

«Состояние 265 госпитализированных оценивается как тяжелое, 164 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 802. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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