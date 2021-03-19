В Екатеринбурге нашли «резиновые» квартиры-рекордсмены – в них прописаны сотни людей

Очередную партию «резиновых» домов выявила «Спецавтобаза» в Екатеринбурге. Региональный оператор по обращению с мусором регулярно обнаруживает квартиры и частные постройки с десятками и сотнями зарегистрированных в них граждан – поскольку плата за ТКО начисляется исходя из количества проживающих. В шести частных домах, которые нашли специалисты регоператора с начала 2021 года «проживают» 532 человека, а общая задолженность за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами превышает миллион рублей.

«Самый крупный долг – 333 тысячи рублей – в доме на Танкистов. По документам здесь проживает 187 человек. Еще один – на Торфорезов – «вмещает» в себя 144 человека. Его владелец задолжал за вывоз отходов 325 тысяч рублей. Чуть меньше суммы в остальных четырёх домах на улице Шекспира», – сказали «Новому Дню» в «Спецавтобазе».

В пресс-службе предприятия агентству рассказали, что работают по каждому «резиновому» адресу. В большинстве случаев приходится обращаться в суд, поскольку собственники квартир и домов с массовой пропиской не торопятся расставаться с деньгами. Десятки судебных приказов о взыскании в пользу регоператора находятся в Федеральной службе судебных приставов, но, как пояснили на предприятии, чаще всего добиться выплаты даже через ФССП нереально. Новые «резиновые» адреса при этом продолжают появляться и в Екатеринбурге, и в других городах Свердловской области.

Таким образом, мусорная реформа не помогла в решении проблемы с фиктивными массовыми прописками, о чем говорили чиновники. «И дачники, и владельцы гаражей будут платить, потому что они собственники. То же касается владельцев квартир. Если люди покупают 2-3 квартиры в качестве инвестиций, то не будем их жалеть – какие они бедные-несчастные ‒ что они, не могут заплатить 150 рублей за мусор? Может быть, с этой помощью удастся и другую проблему решить ‒ с резиновыми квартирами, где по 10 тысяч человек прописано», ‒ говорил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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