ЖК «Макаровский» признали лучшим в стране. Архитекторы и строители объяснили, почему (ФОТО)

Завершился федеральный конкурс «ТОП ЖК – 2021», в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в РФ» победителем признали ЖК «Макаровский». Лучшим в Свердловской области стал «Нагорный». Сегодня в башне «Исеть» гендиректор компании «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин, представители свердловского минстроя, организаторов премии и те, кто работал над «Макаровским», обсудили, как будет развиваться отрасль на Урале.

Руководитель проекта портала ЕРЗ.рф Юрий Гарбузов отметил: конкурс оценивал около 5 тысяч жилых комплексов по всей стране, и в числе лучших оказались несколько жилых комплексов из Екатеринбурга. «Вы действительно строите качественное жилье. Подход, ориентированный на потребителя, он виден, и он ценен. В других регионах в финал вышли по три-четыре ЖК, а у вас – семь. Допускался только один жилой комплекс от застройщика, только в Москве так же, семь или восемь вышли в финал, и у вас. В Екатеринбурге очень плотная конкуренция, застройщик находится под серьезным давлением, нужно включаться, чтобы быть конкурентным, добиться результата. Это давление для потребителя очень хорошо», – заявил Гарбузов.

«Мы входим в десятку регионов, которые выполняют нацпроект (по вводу жилья, – прим. ред.), и в том числе благодаря УГМК, который не только помогает Екатеринбургу возводить жилье, но и делает это на высочайшем уровне. В то же время быстрый рост Екатеринбурга ставит не только качественные, но и количественные задачи. Облик Екатеринбурга складывается в том числе из исторических построек, из определенного набора стилистических решений, которые как код города надо поддерживать», – отметил замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков, добавив, что применительно к центру, его историческому облику, необходимо разрабатывать регламенты, в пределах которых будут работать архитекторы.

Глава «Архстройпроекта» Сергей Алейников возразил, что для архитекторов не надо ставить никаких рамок, единственные ограничения должны задавать заказчики. Он напомнил, что по задумке «УГМК-Застройщика» «Макаровский» строился как закрытый жилой комплекс. Но в комплекс зданий попала Симановская мельница, объект культурного наследия – и она открыта для горожан. Также общественным местом осталась и набережная, примыкающая к ЖК.

«Законодательство у нас противоречивое, сделать из ОКН объект для современного использования практически невозможно. Но мы прошли множество экспертиз. Детский клуб в части лаборатории «Мельницы» уже запущен, заселение людей в здание «Мельницы» еще предстоит. Возможно, в будущем будут какие-то нюансы для дальнейшего проектирования по объекту культурного наследия», – добавил Владимир Руднев, чья компания работала с перевоплощением Симановской мельницы.

После спикеры обсудили важность подсветки при формировании облика здания и то, как сейчас необходимо заниматься благоустройством – УГМК во всех своих комплексах минимум 65% пространства отдает под озеленение и не использует искусственные материалы. Эксперты пришли к выводу, что в последние четыре года в Екатеринбурге застройщики в принципе стали реализовывать свои проекты, серьезное внимание уделяя благоустройству и тому, как потребитель будет чувствовать себя в новом жилье.

«Для нас большая честь получить звание лучшего жилого комплекса России, и когда в конкурсе участвуют больше тысячи жилых комплексов и больше 600 застройщиков по всей России – вдвойне приятно. Тем более, что оценка проводилась в основном не архитекторами, не экспертами, а по потребительским качествам жилых комплексов, 106 критериев – и по 106 критериям мы набрали 119 баллов. Это и фасады, и архитектура, и удобство подъездов, это инфраструктурные объекты, бассейны, детские сады. Все ведущие застройщики России участвовали в конкурсе, и Урал был достойно представлен. Задачу обойти всех мы не ставили, мы просто выполняли те стандарты, по которым мы работаем», – прокомментировал победу «Макаровского» Евгений Мордовин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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