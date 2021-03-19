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Пятница, 19 марта 2021, 14:53 мск

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«Кривонищенко пытали огнем. И убили ударом в голову» – продолжение проекта «Перевал Дятлова. Версия Киреева» (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» публикует продолжение проекта «Перевал Дятлова. Версия Киреева». Уралец Дмитрий Киреев предложил свой вариант разгадки тайны гибели группы Дятлова, которая не дает покоя исследователям более полувека. Ранее в проекте рассказывалось о вероятном орудии убийства туристов – вогульском молоте-колотушке. Киреев доказывает при помощи схем и экспериментов, что именно такой инструмент объясняет повреждения, обнаруженные на телах погибших.

Новый выпуск – о гибели Юрия Кривонищенко, на чьем теле были обнаружены глубочайшие ожоги, но причиной смерти в заключении судмедэкспертов названо «замерзание». Странные контуры и локализация ожогов не давали покоя исследователям и заставляли строить новые и новые гипотезы о событиях, при которых они были получены. По версии Дмитрия Киреева, Юрий Кривонищенко умер вовсе не от обморожения, а от точного удара в голову, прекратившего невыносимые пытки огнем.
Подробности – на фото и видео в проекте «Перевал Дятлова. Версия Киреева».

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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