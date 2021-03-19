Когда окупится метро, и почему в Екатеринбурге нет машинисток: уральская подземка раскрывает свои тайны в музее (ФОТО)

Екатеринбургский метрополитен готовится к 30-летию с момента ввода в эксплуатацию – 26 апреля 1991 года со станции «Машиностроителей» были пущены первые поезда на Уралмаш. Сегодня заместитель директора Виталий Мацнев показал журналистам музей предприятия и поделился несколькими историями из жизни уральской подземки.

«Самый ценный экспонат в нашем музее – это истории о людях. У нас хранятся архивные документы и фотографии, рассказывающие, как начиналось строительство метрополитена, как принимались решения. Каждое достижение метростроевцев отмечалось торжественно, проходили митинги и конкурсы среди рабочих. Например, мой любимый снимок, где изображено начало строительства вестибюля станции «Площадь 1905 года». Тогда нам пришлось надолго перекрыть улицу 8 Марта, рядом со стройкой бегали дети. На черно-белой фотографии есть два мальчика, которые попали в кадр. Когда мы устраивали фотовыставку к 25-летию пуска метрополитена (в 2016 году, – прим. ред.), к нам обратилась женщина, которая узнала на снимке своего сына. И рассказала нам, что мальчик с этой фотографии теперь участвует в строительстве Крымского моста. Такая вот история», – рассказал Виталий Мацнев.

В экспозиции музея есть старые бурильные установки и отбойные молотки, которыми рабочие прокладывали первые метры екатеринбургского метро. «Это был титанический труд, сначала все делалось вручную. На Урале много скальной породы и было очень сложно бурить. Потом начали применять взрывчатку для разработки грунта, но все инструменты тоже закладывались вручную. В начале строительства метрополитена работали два тоннельных отряда, в каждом было по тысяче человек. Но это только метростроевцы, а еще было задействовано большое количество свердловских предприятий, которые поставляли железобетон для стройки, его нужно было очень много», – отметил собеседник агентства.

Виталий Мацнев также развенчал популярный миф о том, что екатеринбургский метрополитен очень быстро окупился. «Я даже в официальных путеводителях встречал такую информацию. Будто бы при строительстве тут тоннами вывозили золото, дорогой грунт и еще что-то. Неправда. Ни один метрополитен в мире еще не окупился. Сколько нужно на это времени? Тут все зависит от цены на проезд», – заявил транспортник.

При этом один из стендов музея посвящен материалам, которые использовались при облицовке вестибюлей станций – это гранит разных оттенков, змеевик, габбро. А рядом коллекция ключей, которые «Метрострой» дарил руководству метрополитена при открытии новых станций.

«Все материалы утверждались на художественных советах при Главархитектуре. Срок службы метрополитена – 400 лет. И конечно, нужен долговечный камень при оформлении станций, и чтобы смотрелось красиво. Я знаю, что нашим горожанам очень нравится станция «Ботаническая», потому что у нее оригинальная облицовка в виде сот. А моя любимая станция – «Проспект Космонавтов», где есть атмосфера космоса – светильники оформлены как сопла взлетающих кораблей, перекрытия путевых стен покрашены в черный цвет, есть тематические панно. Я бы не сказал, что оформление вестибюлей станций обошлось дорого, это примерно 10% от общей стоимости строительства метрополитена. Но мое мнение – станции должны быть красивыми, никаких кафельных плиток и чего-то подобного. Посмотрите, какие красивые станции метро в Москве, а в Петербурге есть вообще шедевры», – рассказал Виталий Мацнев.

Помимо этого, в музее представлена форма первых машинистов метро, которая полностью копировала железнодорожную, архивные журналы записей, карточки сотрудников, жетоны для проезда и другие экспонаты.

На вопрос журналистов, есть ли у екатеринбургской подземки свои тайны и легенды, замдиректора рассмеялся. «Нет такого. Никаких заблудившихся проходчиков, крыс-мутантов и что еще можно увидеть в художественных фильмах. У нас все заточено на безопасность, работа в метрополитене – это работа особой сложности. Когда к нам приезжают коллеги, то говорят, что у нас самая бюрократизированная организация. Потому что сотни проверок, сотни инструкций, есть своя система обхода, которую я называю улиткой», – ответил Мацнев.

По его словам, сейчас на предприятии трудится свыше 1200 человек. Мужчин больше, чем женщин, соотношение примерно 60 на 40. В метрополитене есть некоторые специальности, на которых нельзя брать женщин, например, тяжелая работа в тоннелях. Однако с недавних пор запрет был снят на профессию машиниста электропоезда. «В Москве уже появились машинистки, но у нас желающих пока нет. Если будут заявки, мы уже не сможем законодательно-нормативно отказать претенденткам. Мы видим, что и на железной дороге уже есть примеры женщин-машинистов поездов», – заключил Виталий Мацнев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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