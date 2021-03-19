МЧС и ГИБДД предупреждают о непогоде в выходные: свердловчан ждут метели, мокрый снег и гололед

МЧС выпустило предупреждение о непогоде в предстоящие выходные. В регионе ожидается сильный снег, местами – мокрый, метели, гололед. Уральцев просят отказаться от туристических походов в лес и дальних поездок на транспорте.

«По данным синоптиков, 20 марта местами в Свердловской области ожидаются метели, сильный снег и отложение мокрого снега на проводах», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. В ГИБДД также добавляют, что из-за перепада температур на дорогах будет сильный гололед.

Спасатели просят свердловчан отказаться от туристических походов в лес, от дальних поездок на личном транспорте. На дорогах следует быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Госавтоинспекция советует автолюбителям выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров – торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны.

«Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», – напоминают в МЧС.

Пешеходам в ближайшие дни тоже следует передвигаться осторожно. Во время снегопада надо обходить стороной шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, нависающие конструкции, оборванные провода ЛЭП и так далее.

При ЧП следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

В УГМК рассказали, когда начнут возводить новый комплекс на месте недостроя у «белого дома». / Когда окупится метро, и почему в Екатеринбурге нет машинисток: уральская подземка раскрывает свои тайны в музее (ФОТО). / «Кривонищенко пытали огнем. И убили ударом в голову» – продолжение проекта «Перевал Дятлова. Версия Киреева» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»