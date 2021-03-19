«Альфа-банк» в Екатеринбурге поймали на продаже клиентской базы

В Екатеринбурге главного менеджера кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Аквамарин» АО «Альфа-Банк» уличили в продаже клиентской базы. Сотрудница кредитной организации «слила» данные за 145 тысяч рублей. Покупателем стал исполнительный директор ООО «Финансово-юридическое агентство «Конструктив». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ЕАН.

В отношении сотрудницы банка возбуждено дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», она находится под подпиской о невыезде. Покупателя будут судить по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». При этом ранее его уже судили за аналогичное преступление, он купил клиентскую базу у банка «Ак Барс».

«Первый раз о таком слышу. Ничего комментировать не буду», – заявил «Новому Дню» гендиректор и соучредитель «Финансово-юридического агентства «Конструктив» Александр Швецов. В этой компании, согласно «Контур-Фокусу», трудоустроены всего два человека. Уточнить у генерального директора, кто является исполнительным директором и не он ли это, не удалось – г-н Швецов бросил трубку. Видом деятельности компании указано «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Этому же человеку принадлежат еще одна компания – ООО «Академия киберспорта» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).

В пресс-службе уральского филиала «Альфа-банка» обещали предоставить комментарий в ближайшее время.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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