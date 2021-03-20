В Екатеринбурге мать случайно напоила младенца лимонной кислотой. Полиция начала проверку

В Екатеринбурге трехмесячный ребенок попал в больницу после того, как мать случайно дала ему молочную смесь с лимонной кислотой. Родители малыша сами заметили ошибку и вызвали врачей. Теперь по поводу случившегося проводится полицейская проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

Инцидент произошел в молодой семье, проживающей на улице Фрунзе. «Мать ребенка решила тщательно отмыть чайник изнутри. С этой целью поставила кипятить воду, в которую добавила кислоту. Однако, вероятно, закрутилась от дел и забыла слить эту воду. А утром на ее основе приготовила трехмесячному малышу детское питание. Бутылочку, чтобы покормить сына, мать дала отцу ребенка. Именно он и заметил, что малыш с неохотой ест. А когда пристально посмотрел на содержимое бутылочки, увидел, что оно свернулось. После чего родители забили тревогу и вызвали скорую. Сейчас сложно сказать о последствиях, но очевидно, что родители сделали это не преднамеренно, а случайно», – сообщил представитель полицейского Главка Валерий Горелых.

Мальчик был доставлен в детскую больницу №9. Врачи наблюдают за его состоянием. Получить оперативный комментарий от областного минздрава агентству не удалось.

«Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Екатеринбургу сейчас ждут официального заключения медиков о степени тяжести причиненных ребенку травм (и есть ли они вообще), чтобы по итогам проверочных мероприятий вынести обоснованное решение», – добавил Горелых.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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