Еще 13 человек умерли от коронавируса в Свердловской области

За последние сутки на Среднем Урале выявлен 161 новый случай Covid-19, в том числе 48 заразившихся – в Екатеринбурге. Из больниц выписаны 173 свердловчанина.

Количество тяжелых больных в регионе увеличилось по сравнению с вчерашним днем. В тяжелом состоянии находятся 272 пациента. Из них 172 лежат в реанимации, а 111 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 1 826 пациентов.



В Свердловской области остается высокой смертность от коронавируса. За последние 24 часа зарегистрированы еще 13 смертей. Общее число жертв Covid-19 в регионе достигло 2 612 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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