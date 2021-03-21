На официальном сайте Екатеринбурга нашли пропаганду наркотиков

Екатеринбургский адвокат Ольга Ардушевская обнаружила на сайте администрации города рекламу продажи наркотиков. Юрист просматривала отчеты квартальных в разделе «до и после» и нашла фотографии стен с адресами нелегальных сайтов наркоторговцев. А на части снимков присутствовали не закрашенные матерные слова.

Адвокат направила жалобу в интернет-приемную прокуратуры Свердловской области с просьбой проверить портал екатеринбург.рф на предмет нарушения по статье 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств». Наказание за правонарушение – крупные штрафы вплоть до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Ардушевская приложила к заявлению шесть скриншотов с сайта мэрии, где, по ее мнению, была указана незаконная информация.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.21

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