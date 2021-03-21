В Свердловской области резко выросло число тяжелобольных Covid-19

На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировано 157 новых случаев коронавируса, в том числе 53 – в Екатеринбурге. Скончались еще 12 пациентов, общее число жертв выросло до 2 624 человек.

По данным оперативного штаба, состояние 294 госпитализированных оценивается как тяжелое. Рост тяжелобольных наблюдается на протяжении последних двух дней (в субботу 272 пациента, в пятницу – 265). В реанимации находятся 173 больных, из них 107 переведены на аппараты ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 819 человек. Общее количество болеющих коронавирусом в Свердловской области на данный момент – 4 160 пациентов.

За 24 часа уральские врачи выписали из больниц 169 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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