Из-за ремонта Блюхеровского моста в Екатеринбурге образовались пробки

В утренний час пик на въезде в Екатеринбург со стороны Березовского образовались пробки. Их спровоцировал ремонт Блюхеровского моста, который начался в выходные. Путепровод стал «бутылочным горлышком», дорожники оставили одну полосу для движения в сторону Екатеринбурга и две полосы на выезд. В планах – полное перекрытие моста, но когда это произойдет и как долго мост будет перекрыт, в мэрии пока не сообщают. В пресс-службе администрации пообещали обозначить сроки полного закрытия за 20 дней до него.

Добавим, участок дороги от дома № 58 по Блюхера до дома № 32 по улице Проезжей, где находится мост, попал в список ремонтов-2021. Всего в перечне 45 участков дорог.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

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