На Среднем Урале начинаются весенние оттепели

В Свердловскую область придет долгожданное весеннее тепло. Сегодня днем воздух прогреется до +2 градусов, по ночам будут сохраняться слабые морозы.

По прогнозам метеорологов, во вторник, 23 марта, столбики термометров покажут минус 6-8 ночью и плюс 1-3 градуса днем. В среду, 24 марта, будет еще теплее: -1…-3 ночью и до +4 днем. До конца недели погода существенно не изменится, сильных и продолжительных осадков синоптики не ожидают.

«В целом март в Екатеринбурге в этом году на 2,8 градуса холоднее обычного. Средняя температура воздуха с начала месяца составила -8,1 градуса. На город выпало 19 миллиметров осадков, из них более четверти месячной нормы (6,8 миллиметра от 25) пришлось на субботу, 20 марта», – сообщает пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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