Студент на спор «заминировал» родной колледж

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и ФСБ задержали студента профессионального колледжа имени Никиты Демидова: молодой человек «заминировал» учебное заведение по телефону.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что сигнал о возможном ЧП поступил в дежурную часть в 10:20. В колледж тут же выехали следственно-оперативная группа отдела полиции, пожарные, бригада спасателей, скорая помощь, а сотрудники ГИБДД и ППС оцепили территорию. Специалисты – взрывотехники ОМОН Росгвардии вместе со служебной собакой тщательно обследовали все помещения учебного корпуса и общежития, но ничего опасного не нашли. Через два часа студенты и преподаватели смогли вернуться к занятиям.

Вскоре был обнаружен подозреваемый – третьекурсник того же колледжа. Он признался, что после пары пошел во двор покурить с однокурсниками. Когда один из них спросил, может ли он позвонить в полицию и сообщить о якобы заложенной бомбе, студент, не задумываясь, позвонил со своего сотового телефона вахтеру общежития колледжа и заявил, что здание заминировано.

После этого студенты как ни в чем не бывало пошли в столовую, а спустя несколько минут подъехали полицейские и началась эвакуация. Всего на улицу вывели около 300 учащихся и 15 преподавателей. Виновник переполоха вместе со всеми вышел из колледжа, понаблюдал за суетой, а потом пошел домой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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