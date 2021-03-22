Свердловская ГИБДД: участниками каждой восьмой аварии становятся дети

В Свердловской области с начала года в 12% аварий пострадали дети, то есть они стали участниками каждой восьмой аварии. При этом 40% пострадавших в ДТП детей – это учащиеся среднего школьного звена, 30% – начальной школы и еще столько же дошкольного возраста. Такую статистику приводит УГИБДД по Свердловской области. С сегодняшнего дня у большинства школьников начались каникулы, в течение которых гаишники будут проводить рейды по контролю по пресечению нарушений ПДД при перевозке детей, а также по контролю за соблюдением ПДД детьми-пешеходами.

Добавим, за два месяца этого года в Свердловской области случилось 408 ДТП, в которых погибли 56 человек, более 500 получили травмы. Среди погибших – трое детей, 59 несовершеннолетних получили травмы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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