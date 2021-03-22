ГУФСИН подарило Куйвашеву путеводитель по уральским колониям (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев получил неожиданный подарок – книгу «Пенитенциарная система Свердловской области: вчера, сегодня, завтра».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, в книге собрана информация об истории и современности всех подразделений и исправительных учреждений региона.

По поручению начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Федорова один из первых экземпляров издания получил в подарок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

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