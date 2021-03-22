Смертность остается высокой: в Свердловской области скончались еще 14 пациентов с Covid-19

На Среднем Урале по-прежнему фиксируется высокая смертность от коронавируса. За минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с Covid-19. Всего с начала пандемии в Свердловской области умерли 2 638 заболевших свердловчан.

Темпы заболеваемости в регионе не меняются уже три недели. За последние 24 часа было выявлено 152 новых случая коронавируса (в Екатеринбурге +60). По данным оперативного штаба, 274 больных находятся в тяжелом состоянии (103 человека переведены на аппараты ИВЛ), 1 808 пациентов в состоянии средней тяжести. На сегодняшний день общее число больных коронавирусом в Свердловской области – 4 183 человека. Уральские врачи выписали из больниц 165 пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

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