В центре Екатеринбурга рядом с крышей районной администрации выросли огромные сосульки (ВИДЕО)

С потеплением в Екатеринбурге начались традиционные весенние проблемы: на улицах грязно и скользко, а с крыш свисают сосульки. Один из опасных участков находится в центре Екатеринбурга, на узком тротуаре под зданием на 8 Марта, 18. Это дом-памятник, построенный в 1900 году, в котором находятся несколько учреждений. Одно из них – администрация Ленинского района города.

Сосульки на крыше рядом с администрацией угрожают прохожим

В пресс-службе районной администрации корреспонденту «Нового Дня» после звонка сообщили, что в той части, с крыши которой свисают сосульки, находится не администрация, а детская филармония. «Но в любом случае, мы сейчас и свой участок еще раз проверим, и с ними свяжемся, квартальный проведет беседу. Сегодня же все приведем в порядок. Спасибо за сообщение», – прокомментировали в администрации Ленинского района.

Добавим, ежегодно в Екатеринбурге происходят ЧП, связанные с падением сосулек. Ответственными за уборку снег с крыш являются управляющие компании и ТСЖ. В свою очередь, жильцы домов обязаны счищать снег с козырьков и крыш балконов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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