Допрос топ-менеджеров «Титановой долины» продолжится на этой неделе

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжается суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Артемием Кызласовым. Допрашиваются свидетели из числа сотрудников особой экономической зоны. Напомним, топ-менеджеров должны были допросить еще 15 марта, но они не явились из-за болезни. Сегодняшнее заседание состоялось, допрос свидетелей продолжится также 24 марта. Отметим, допрос руководящих кадров «Титановой долины» по просьбе стороны защиты закрыли от СМИ. Предполагается, что на все другие заседания прессу допускать будут.

Артемия Кызласова судят за вымогательство взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), на скамье подсудимых также экс-замминистра экономики области Михаил Шилиманов – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Следователи считают, что Кызласов в июле 2019 года потребовал у директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в 10 миллионов за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, а позже попросил еще 3 млн. Шилиманов выступил в качестве посредника.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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