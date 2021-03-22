В автобусах Екатеринбурга отключат отопление в середине апреля

В муниципальном объединении автобусных предприятий Екатеринбурга рассказали, что при уличной температуре +5 градусов обогреватели в маршрутных автобусах будут отключаться.

«При температуре +5 и выше обогреватель просто не запустится, на нем установлен контролирующий температурный датчик», – пояснили специалисты.

Ежегодно отключение обогревателей в автобусах происходит 12-16 апреля. Однако все будет зависеть от погоды, в частности, от температуры воздуха.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

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