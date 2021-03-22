В автобусах Екатеринбурга отключат отопление в середине апреля

В муниципальном объединении автобусных предприятий Екатеринбурга рассказали, что при уличной температуре +5 градусов обогреватели в маршрутных автобусах будут отключаться.
«При температуре +5 и выше обогреватель просто не запустится, на нем установлен контролирующий температурный датчик», – пояснили специалисты.
Ежегодно отключение обогревателей в автобусах происходит 12-16 апреля. Однако все будет зависеть от погоды, в частности, от температуры воздуха.
Екатеринбург, Михаил Лежнин
Екатеринбург. Другие новости 22.03.21
На парад Победы в Верхней Пышме впервые выйдет «Щука» (ФОТО). / Уральские аграрии рассказали, как готовятся к посевной: «Начнем сеять не раньше второй декады мая». / Эксперт: «Выдвижение Татьяны Мерзляковой от ЕР было бы очень сильным ходом». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube