На Уралмаше девятилетняя девочка погибла под колёсами машины

Накануне вечером в Екатеринбурге произошла авария, в которой погибла девятилетняя девочка. ДТП случилось в 17:20 напротив дома на проспекте Космонавтов, 92. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, это предварительно установили сотрудники городского управления ГИБДД. Водитель Nissan Wingroad, 33-летняя женщина с восьмилетним стажем за рулём, сама вызывала скорую, но ребёнка спасти не удалось – девочка умерла по пути в больницу.

«Ребенок возвращался с прогулки, девочка перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте напротив дома, где проживает. Отметим, что регулируемый пешеходный переход от места происшествия находится в шаговой доступности», – сообщили в горГАИ.

Водитель автомобиля ни разу прежде к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Она пояснила, что двигалась по проспекту Космонавтов примерно со скоростью 50-60 км/ч по среднему ряду. Впереди ехала Lada Priora, которая неожиданно начала вилять. Чтобы избежать столкновения женщина начала притормаживать, и в этот момент на дороге внезапно появился ребёнок. Водитель пояснила, что как произошел наезд, она не поняла.

«На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области, а также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. На месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются, по факту аварии проводится расследование. Также сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучалась погибшая, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге», – сообщили в пресс-службе городской автоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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