Уральские и индийские ученые создали съедобные пленки для упаковки продуктов (ФОТО)

Ученые из Индии и России создали съедобные пищевые пленки для упаковки фруктов, овощей, птицы, мяса и морепродуктов. Пленки состоят из натуральных компонентов, безопасны для здоровья и окружающей среды, за 24 часа растворяются в воде почти на 90%. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

«Мы создали три вида пищевых пленок на основе широко известного природного полимера из морских водорослей – альгината натрия. Его молекулы обладают пленкообразующими свойствами. Главное преимущество альгината – в воде он действует как жидкий гель», – рассказывает специалист по пищевым продуктам, старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру.

«Сшивали» молекулы альгината природным антиоксидантом – феруловой кислотой. Она делает пленку не только прочной, но и однородной, более жесткой, продлевает жизнь продуктам.

«За счет антиоксидантных свойств феруловой кислоты замедляются процессы окисления, продукты дольше сохраняются свежими. Кроме того, в пленки можно добавлять натуральные противовирусные средства, что также продлит срок годности еды. Тот же чеснок, куркума, имбирь содержат соединения, которые помогают сдержать распространение вируса», – поясняет профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

По словам ученых, специального оборудования для производства пленок не требуется. В промышленных масштабах их могут создавать, например, производители пищевой продукции.

«Изготовлять их можно и на заводе по производству полимеров. Единственное условие – он должен соответствовать стандартам, которые предъявляются к пищевым производствам. А если рядом океан, который является неисчерпаемым источником таких водорослей, то создавать такие пленки будет достаточно просто», – констатирует Григорий Зырянов.

Над созданием пленок работали ученые университетов Шри Венкатешвары и Шри Падмавати Махила Висвавидялаям (Тирупати, Индия), Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН (Екатеринбург).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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