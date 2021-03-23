Средняя зарплата тренера в Екатеринбурге – 42,5 тысячи рублей

В Екатеринбурге выросло число специалистов, занятых в сфере спорта, – к концу 2020 года в отрасли трудились 4 598 человек. Однако в городе по-прежнему дефицит тренеров в некоторых видах спорта, сообщила начальник управления физкультуры и спортом Людмила Фитина, выступая в думе.

По словам чиновницы, достаточно сложно найти специалиста на тренерскую должность в лыжных гонках, конькобежном спорте и легкой атлетике. В то же время существует большая конкуренция тренеров в хоккее, фигурном катании, художественной гимнастике и большом теннисе – в этих видах спорта специалист получает работу, проходя конкурсный отбор.

Депутаты поинтересовались, какая средняя зарплата у спортивных тренеров.

«Порядка 42,5 тысячи рублей. С 2016 по 2019 годы средняя тренерская зарплата ежегодно прирастала на 6-7%, но в 2020 году несколько снизилась. Это было связано с тем, что наши учреждения оказывают платные услуги, и во время пандемии недополучили доходы, так как во время ограничений работа была приостановлена. Но как только часть ограничений была снята, мы возобновили тренировочный процесс, а затем стали проводить соревнования», – ответила Людмила Фитина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.21

В Екатеринбурге будут перекрывать улицы из-за репетиций парада: график. / Екатеринбургский депутат выступил против бесплатного спорта: «У нас капитализм, а не социальное государство». / Мэрия: почти половина екатеринбуржцев систематически занимаются физкультурой и спортом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»