Галина Шепоренко: устойчивые плюсовые температуры установятся с 3 апреля

До конца марта в Свердловской области возможны заметные температурные колебания, особенно по ночам. Но уже в начале апреля установится более теплая погода.

Об этом заявила на пресс-конференции главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. «Где-то с 3 апреля установятся уже более устойчивые температуры – днем около 7-8 градусов тепла, ночные – около нуля. Тогда же начнется интенсивное таяние снега. По предварительному прогнозу, апрель будет близкий к норме – средняя температура +1… +4, осадки в норме. Но вот-вот будет готов уточненный прогноз на апрель, мы не исключаем, что будет теплее», – рассказала она.

Она также рассказала, что снежный покров на большей части территории области еще не начал разрушаться, так как температура в первые две декады марта была на несколько градусов ниже нормы. Особенно много снега на севере.

Кроме того, эксперт подтвердила, что прошедшая зима вполне может быть названа аномально холодной, в основном за счет февраля и января. Последний раз такая зима была около 10 лет назад.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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