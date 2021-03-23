В 2021 году уральцы стали чаще жаловаться на работу коллекторов

С начала года число жалоб от жителей Свердловской области на действия коллекторских организации возросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как рассказал замруководителя ГУ Федеральной службы судебных приставов региона Дмитрий Шеломенцев, к 23 марта таких обращений на 50 больше, чем в прошлом году.

«По итогам 2020 года мы получили порядка 700 обращений граждан по нарушению процедуры взыскания задолженности со стороны юридических лиц. Более половины обращений связаны с противоправными действиями микрофинансовых организаций», – отметил Дмитрий Шеломенцев.

По данным областной ФСПП, подтверждено 84 нарушения по взысканию задолженности со стороны коллекторов. Возбуждено 104 административных дела. По 73 из них суд вынес решение об наложении штрафов, общая сумма которых составила порядка 4,7 млн рублей.

Дмитрий Шеломенцев пояснил, что основной причиной жалоб со стороны граждан является нарушение порядка и способа взимания долгов. В первую очередь это касается количества звонков, СМС-оповещений и личных встреч. Также характерны случаи привлечения третьих лиц для «выбивания» долгов.

«По установленному регламенту коллекторские организации могут встречаться с вами лично. Но не более одного раза в неделю, звонить, но не чаще двух раз в неделю, отправлять не более четырех сообщений в неделю, информировать вас о долге только в определенное время (по будням – с 08:00 и до 22:00, по выходным – с 09:00 до 20:00)», – рассказал замруководителя ФСПП области.

Кроме того, в России действует госреестр коллекторских организаций, в котором зарегистрировано 373 юрлица (16 – из Свердловской области). По данным ФССП региона, из 700 обращений граждан только 6 жалоб поступили на коллекторов, зарегистрированных на Среднем Урале.

«Это связано с тем, что юридическим лицам, зарегистрированным в госреестре, разрешено работать по всей территории Российской Федерации. До принятия федерального закона о регулировании деятельности коллекторских организаций их количество вообще не регламентировалось», – сказал Дмитрий Шеломенцев.

Что касается работы самих судебных приставов, то Шеломенцев подчеркнул, что абсолютно все обращения граждан проходят рассмотрение и проверку на нарушения со стороны коллекторов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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