Жители новостроек на берегу Исети пишут обращение в мэрию и «Атомстройкомплекс» из-за отсутствия моста

На Уктусе жильцы нового микрорайона вынуждены рисковать жизнью, чтобы выбраться из своего квартала. С остальным городом их соединяет маленький деревянный мост, построенный как временный. Речь идет о ЖК «Просторы», который возводит «Атомстройкомплекс».

Как рассказал «Новому Дню» один из жильцов комплекса, еще к моменту старта продаж первых домов застройщик обещал построить мост через Исеть в районе аквапарка «Лимпопо». ЖК находится между улицами Щербакова и Кольцовским трактом, и чтобы попасть на Щербакова, к остановкам общественного транспорта, торговому центру и вообще «в цивилизацию», нужно как-то оказаться на другом берегу. «Атомстройкомплекс» обещал за свои деньги, без участия администрации города, построить мост. Этим обещанием завлекали будущих покупателей квартир, новость о планах до сих пор есть на сайте компании. С тех пор прошло четыре года. Для автомобилистов есть только один выезд – через Кольцовский тракт. Пешеходам еще хуже. Несколько тысяч человек, живущих в ЖК «Просторы», перебираются на другой берег через временный деревянный мостик, а ЖК прирастает новыми домами. Люди переживают, что временная конструкция не выдержит нагрузки. Но главное – застройщик обещал построить мост, но слова своего не сдержал.

«Мы готовим обращение и в администрацию города, и к «Атомстройкомплексу». Застройщик обещал построить мост, но передумал. Ходить по деревянному страшно даже взрослым. А как отпускать детей? Мы покупали жилье, рассчитывая на инфраструктуру. Почему «Атом» не исполняет свои обязательства?» – отметил собеседник агентства. В случае игнорирования обращений жильцы готовы писать в прокуратуру.

В пресс-службе администрации города «Новому Дню» рассказали, что этот мост включали в заявку на федеральное финансирование, но Федерация финансирование не подтвердила, в мэрии пытаются найти другие варианты.

В пресс-службе застройщика сообщили, что за собственный счет компания сформировала полный пакет документов, чтобы пешеходный мост через Исеть попал в соответствующую муниципальную программу. «По действующим в России регламентам, заказчиком подобных проектов выступает территориальная администрация. Мы открыты к диалогу, готовы и далее оказывать всестороннее содействие властям города и жителям ЖК «Просторы» в реализации проекта, в том числе искать варианты строительства инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства», – прокомментировали в «Атомстройкомплексе».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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