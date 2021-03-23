Музей ИЗО сделал из картины с гостиницей «Исеть» заставку на смартфон (ФОТО)

Музей изобразительных искусств подготовил заставки на телефон с произведениями советского искусства, которые войдут в новую выставку. Все желающие могут установить на обои изображение с гостиницой «Исеть» с картины Василия Крайнева или фрагмент картины «Аэродром» Георгия Нисского.

«Обновленная экспозиция картин советского периода откроется в здании музея на Воеводина 9 апреля. В ней будут отражены основные художественные тенденции этого времени, особенности становления и развития уральского искусства, а также специфика неофициальной творческой среды в столице и регионах», – рассказали в пресс-службе ЕМИИ.

А в преддверии этого события музей подготовил серию из 11 заставок на телефон с произведениями, которые можно будет увидеть на выставке. На смартфон можно установить обои с фрагментами работы «Аэродром» Георгия Нисского, изображением гостиницы «Исеть» с картины Василия Крайнева «Стройка городка чекистов» или, например, цветами с картины Петра Кончаловского. Цифровые помехи Казимира Жоромскиса напоминают градиент красного и желтого.

Скачать обои можно с официального сайта ЕМИИ или в соцсетях музея.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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