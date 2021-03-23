Счетная палата Екатеринбурга: в 2021 году нарушители получают устные замечания, а не дисциплинарные взыскания

Председатель счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин заявил, что по итогам проверок контрольного органа ни один муниципальный служащий, допустивший нарушение, не понес дисциплинарного взыскания. Руководители чиновников обошлись только устным предупреждением.

Напомним, счетная палата в 2020 году проверила использование 6,2 миллиарда бюджетных рублей и обнаружила нарушения на общую сумму 580,9 миллиона рублей. Из них 14,9 миллионов рублей были признаны неэффективными тратами из бюджета. Кроме того, аудиторы нашли МУПы, которые зарабатывали прибыль от сдачи муниципальной недвижимости.

«К сожалению, мы не можем влиять на привлечении должностных лиц к ответственности. Хотя по итогам 2019 года все учреждения восприняли проверки правильно и приняли решения в отношении должностных лиц, которые допустили нарушения. В этом году после проверки порядка семи учреждений обошлись устным предупреждением. Хотя были выявлены существенные нарушения, за которые, по идее, должно быть дисциплинарное взыскание. Как показывает практика, если руководители так относятся к своей работе, то во время последующих проверок обнаруживаются более крупные нарушения. Профилактика должна быть», – прокомментировал Андрей Парунин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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