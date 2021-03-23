Энергетики отчитались: зимний сезон закончен, потерь нет

Екатеринбургская теплосетевая компания успешно прошла зимний максимум нагрузок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, в течение зимних месяцев не зафиксировано ни одного серьезного инцидента. С начала текущего отопительного сезона общая повреждаемость на тепловых сетях Екатеринбурга сократилась на 30%, на магистральных трубопроводах – на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В период пиковых нагрузок с декабря 2020 года по начало марта 2021 года выявлены лишь незначительные дефекты, которые устранялись в оперативном порядке. Энергетики основательно подготовились к пику нагрузок: кроме аварийно-восстановительных бригад ЕТК в резерве постоянно находились ремонтные подразделения подрядчиков. Каждое повышение наружных температур использовали для укрепления теплотрасс, меняя большой отрезок ветхой трубы», – пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Кроме того, ЕТК неоднократно оказывала помощь МУП «Екатеринбургэнерго», устраняя повреждения на его сетях.

В период подготовки сетей к зиме затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса Екатеринбурга составили 2, 255 млрд рублей, рассказали в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, Елена Васильева

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