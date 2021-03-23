В Невьянск вернулся самолёт-памятник, незаконно переданный музею в Верхней Пышме (ФОТО)

Накануне самолёт-памятник СУ-15, посвященный Невьянскому аэроклубу, ДОСААФ и ветеранам-участникам Великой Отечественной Войны, вернулся в Невьянск. В 2019 году истребитель-перехватчик был передан городской администрацией Музейно-выставочному комплексу УГМК в Верхней Пышме для реставрации.

Но в ноябре 2020 года после проверки местной прокуратуры выяснилось, что городские власти передали самолет на хранение и установку, не имея на то прав – он не находился в муниципальной собственности и его передача кому-либо была незаконна.

После вмешательства прокуратуры в адрес главы НГО Александра Берчука было внесено представление с требованием исправить нарушение и принять меры по возвращению самолёта на его законный постамент, где он без малого стоял уже 30 лет. По данным интернет-издания «Твой континент», СУ-15 привезли в сквер без явных признаков реставрации. В городе уже создана инициативная группа, которая заявила о своем желании заняться восстановлением памятника.

Монтажными работами по установке самолёта занимаются рабочие Артели старателей «Нейва». В течение трёх дней СУ-15 будет установлен на постамент.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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