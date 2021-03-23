Екатеринбург появится на новой купюре в 5000 рублей

Центробанк РФ планирует в ближайшие годы модернизировать денежные банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На самой крупной купюре появится изображение Екатеринбурга и достопримечательностей Уральского федерального округа. Она поступит в обращение в 2023 году.

В 2022 году россияне смогут увидеть новые сторублевки, на которых сохранится изображение Москвы. Затем будут модернизированы тысячные купюры (на лицевой стороне появится Нижний Новгород), банкноты в 500 рублей (Пятигорск), а в 2025 году заменят купюры в 10 и 50 рублей, на которых будут Новосибирск и Санкт-Петербург соответственно.

«Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001-2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние десять лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным», – сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Денежные банкноты образца 1997 года, включая все их последующие модификации, останутся платежеспособными на всей территории России наряду с новыми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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