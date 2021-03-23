В районе Амундсена – Объездной образовались огромные пробки (ФОТО)

Из-за поломки светофора на перекрестке улиц Амундсена и Объездной образовались огромные пробки в обе стороны.

Как рассказывают читатели РИА «Новый День», они простояли у ТЦ «Кит» около 40 минут. Замедлилось и движение на прилегающих улицах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднен проезд по улицам Московской, 8 Марта от цирка в сторону Ботаники, по ул. Академика Бардина от улицы Чкалова в сторону Амундсена.

На данную минуту «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность на дорогах в 7 баллов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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