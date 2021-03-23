За 20 лет с карты Свердловской области исчезло 127 населенных пунктов. Большая часть из них приходится Верхотурский ГО (19), Гаринский ГО (17) и Ивдельский ГО (16). Самое крупное по масштабу упразднение малых сел и деревень на Среднем Урале произошло в 2001 году, когда сразу 15 муниципалитетов подали документы для включения в законопроект. В прошлом году в Свердловской области было упразднено 10 населенных пунктов.

При этом не всегда упразднение населенного пункта – это его полная ликвидация. Часть сел, поселков и деревень были объединены с более крупными по численности образованиями. Например, поселок Молодежный Березовского ГО в 2020 году был присоединен к поселку Монетный с общей поселковой администрацией в последнем.

Чтобы приступить к процедуре ликвидации, населенный пункт должен подходить под следующие критерии, определенные законодательством.

По численности населения:

полное отсутствие жителей;

отсутствие граждан, постоянно или преимущественно проживающих в населенном пункте;

отсутствие или малочисленность жителей.

По инфраструктуре:

отсутствие находящегося в собственности физических и юридических лиц недвижимого имущества;

бесперспективность сохранения и (или) восстановления населенного пункта;

утрата признаков населенного пункта.

Отметим, что в 2021 году запланировано упразднение еще одного населенного пункта – поселка Пристань в Ивдельском ГО. В нем полностью отсутствуют жители. Законопроект был внесен в заксо в мае 2020 года.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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